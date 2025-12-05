Immer mehr illegale Autorennen in Bayern

Mehr als 500 Anzeigen wegen illegaler Rennen in Bayern – die Zahl steigt. Ist der gefährliche Trend auf den Straßen eine Straftat?

Die Zahl der illegalen Autorennen im Freistaat ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In der polizeilichen Verkehrsstatistik wurden vom 1. Januar bis 31. Oktober dieses Jahres 521 Anzeigen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen registriert, im Vorjahreszeitraum waren es 482 Delikte. Ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums bestätigte die Zahlen, über die zuerst der Radiosender "Antenne Bayern" berichtet hatte.

Aufgrund der Umstellung der Datenquelle sei zunächst nur ein Vergleich zum Vorjahr möglich, erläuterte das Ministerium weiter.

Straftat: Was als Autorennen zählt

Seit 2017 ist die Beteiligung an derartigen Rennen eine Straftat. Darunter fallen auch sogenannte Einzelrennen, bei denen Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit sowie grob verkehrswidrig und rücksichtslos unterwegs sind.

Immer wieder führen derartige Rennen zu schweren Unfällen mit Verletzten oder sogar Toten.