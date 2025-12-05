AZ-Plus

Immer mehr illegale Autorennen in Bayern

Mehr als 500 Anzeigen wegen illegaler Rennen in Bayern – die Zahl steigt. Ist der gefährliche Trend auf den Straßen eine Straftat?
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Zahl illegaler Autorennen in Bayern steigt. (Symbolbild)
Die Zahl illegaler Autorennen in Bayern steigt. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Zahl der illegalen Autorennen im Freistaat ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In der polizeilichen Verkehrsstatistik wurden vom 1. Januar bis 31. Oktober dieses Jahres 521 Anzeigen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen registriert, im Vorjahreszeitraum waren es 482 Delikte. Ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums bestätigte die Zahlen, über die zuerst der Radiosender "Antenne Bayern" berichtet hatte. 

Aufgrund der Umstellung der Datenquelle sei zunächst nur ein Vergleich zum Vorjahr möglich, erläuterte das Ministerium weiter. 

Straftat: Was als Autorennen zählt

Seit 2017 ist die Beteiligung an derartigen Rennen eine Straftat. Darunter fallen auch sogenannte Einzelrennen, bei denen Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit sowie grob verkehrswidrig und rücksichtslos unterwegs sind. 

Immer wieder führen derartige Rennen zu schweren Unfällen mit Verletzten oder sogar Toten.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.