AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Mehr als zwei Promille im Blut: Traktorfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mehr als zwei Promille im Blut: Traktorfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Erst gestoppt, dann wieder am Steuer: Ein 59-Jähriger beschäftigt die Polizei in Oberbayern gleich zweimal – und sorgt für eine Verfolgungsfahrt mit Traktor und Anhänger.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Ein betrunkener Traktorfahrer hat die Polizei mehrfach beschäftigt. (Symbolbild)
Ein betrunkener Traktorfahrer hat die Polizei mehrfach beschäftigt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Ein betrunkener Traktorfahrer hat die Polizei in Oberbayern gleich doppelt in Atem gehalten. Der Vorfall endete mit einer Verfolgungsfahrt durch einen Wald, über Wiesen und Feldwege, nun drohen dem 59-Jährigen verschiedene Strafanzeigen.

Wie die Polizei mitteilte, meldeten die Mitarbeiter eines Betriebs in Petting (Landkreis Traunstein) zunächst einen betrunkenen Kunden, der mit seinem Traktor wegfahren wollte. Sie hielten den 59-Jährigen auf, bis die Polizei eintraf. Nachdem ein Alkoholtest mehr als zwei Promille ergeben hatte, beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel und ordneten eine Blutentnahme an.

Mit dem nächsten Traktor zum selben Ort - immer noch betrunken

Wenige Stunden später saß der Mann jedoch schon wieder am Steuer - nur auf einem anderen Traktor. Erneut fuhr er zu der Firma und koppelte dort den Anhänger des ersten Traktors an sein neues Fahrzeug. Daraufhin flüchtete er vor einer Polizeikontrolle.

Bei der etwa 15-minütigen Verfolgungsfahrt verlor der 59-Jährige den Angaben zufolge seinen leeren Anhänger, der in einem Feld liegen blieb. Der Fahrer habe das Fehlen des Anhängers aber erst bemerkt, nachdem die Polizei ihn angehalten hatte.

Da der zweite Alkoholtest immer noch mehr als 1,1 Promille anzeigte, folgten eine weitere Blutentnahme und die Sicherstellung des zweiten Schlüssels. Schon in der Vergangenheit war der Mann durch ein ähnliches Delikt polizeibekannt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.