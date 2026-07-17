Mehr als zwei Promille im Blut: Traktorfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Erst gestoppt, dann wieder am Steuer: Ein 59-Jähriger beschäftigt die Polizei in Oberbayern gleich zweimal – und sorgt für eine Verfolgungsfahrt mit Traktor und Anhänger.

Ein betrunkener Traktorfahrer hat die Polizei in Oberbayern gleich doppelt in Atem gehalten. Der Vorfall endete mit einer Verfolgungsfahrt durch einen Wald, über Wiesen und Feldwege, nun drohen dem 59-Jährigen verschiedene Strafanzeigen.

Wie die Polizei mitteilte, meldeten die Mitarbeiter eines Betriebs in Petting (Landkreis Traunstein) zunächst einen betrunkenen Kunden, der mit seinem Traktor wegfahren wollte. Sie hielten den 59-Jährigen auf, bis die Polizei eintraf. Nachdem ein Alkoholtest mehr als zwei Promille ergeben hatte, beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel und ordneten eine Blutentnahme an.

Mit dem nächsten Traktor zum selben Ort - immer noch betrunken

Wenige Stunden später saß der Mann jedoch schon wieder am Steuer - nur auf einem anderen Traktor. Erneut fuhr er zu der Firma und koppelte dort den Anhänger des ersten Traktors an sein neues Fahrzeug. Daraufhin flüchtete er vor einer Polizeikontrolle.

Bei der etwa 15-minütigen Verfolgungsfahrt verlor der 59-Jährige den Angaben zufolge seinen leeren Anhänger, der in einem Feld liegen blieb. Der Fahrer habe das Fehlen des Anhängers aber erst bemerkt, nachdem die Polizei ihn angehalten hatte.

Da der zweite Alkoholtest immer noch mehr als 1,1 Promille anzeigte, folgten eine weitere Blutentnahme und die Sicherstellung des zweiten Schlüssels. Schon in der Vergangenheit war der Mann durch ein ähnliches Delikt polizeibekannt.