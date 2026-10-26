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Mehr als eine Million Euro Verlust: Skigebiet in Bayern schließt

Regen statt Schnee und hohe Betriebskosten: Am Kolben in Oberammergau wird nach 15 Jahren der Winterbetrieb eingestellt. Was die Betreiber zu dem Schritt sagen.
AZ/dpa |
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Der Sessellift und mehrere Schlepplifte am Kolbensattel stellen den Betrieb ein. (Symbolbild)
Der Sessellift und mehrere Schlepplifte am Kolbensattel stellen den Betrieb ein. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Erneut beendet ein Skigebiet als Konsequenz aus dem Klimawandel den klassischen Wintersportbetrieb. Nach 15 Jahren Winterbetrieb werde am Kolben in Oberammergau die Piste nicht mehr präpariert und nicht mehr künstlich beschneit, teilten die Betreiber mit. 

Ab der Saison 2019/2020 sei jeder Winter ein "Draufzahlgeschäft" geworden. "Die Niederschläge kommen immer mehr als Regen denn als Schnee", heißt es in einer Mitteilung. "In unserem Wintereinzugsgebiet südlich Münchens und Augsburgs gibt es keinen Winter im bisherigen Sinn mehr."

Verluste von mehr als einer Million Euro

Allein in den vergangenen drei Wintern beliefen sich den Angaben zufolge die Verluste insgesamt auf etwas mehr als eine Million Euro. Die Talstation des Skigebiets mit einem Sessellift und einigen Schleppliften liegt auf 850 Metern, die Bergstation auf 1.270 Metern. Die Tage beziehungsweise Stunden mit Minustemperaturen, zu denen sinnvoll Kunstschnee hergestellt werden könne, würden weniger, hieß es. "Es muss deshalb immer mehr in Technik investiert werden, um in weniger Zeit mehr Schnee herzustellen."

Das Wasser für die Schneekanonen durfte wegen niedriger Wasserstände immer öfter nicht mehr aus der Ammer entnommen werden. Hinzu kämen die gestiegenen Energiepreise, für Strom wie auch für Diesel etwa für Pistenraupen. Weitere Kosten entstünden durch den erhöhten Personalbedarf im Winter. 

In diesem Winter sollen nun unten am Hang nur die von anderer Seite betriebenen kleinen Wank-Schlepplifte weiterfahren. 

Auch am Jenner kein klassischer Skibetrieb mehr

Die Berchtesgadener Bergbahn hatte am Jenner schon zur vergangenen Saison den klassischen Skibetrieb eingestellt. Es gehe um eine bewusste Zeitenwende, hieß es dazu. Das neue Konzept spare Ressourcen und schone die Umwelt. Damit reagiere man auf die Schneelage der vergangenen Jahre ebenso wie auf die Nachfrage der Gäste.

Die Jennerbahn hat schon in der vorigen Saison den Skibetrieb eingestellt. (Archivfoto)
Die Jennerbahn hat schon in der vorigen Saison den Skibetrieb eingestellt. (Archivfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Skisaison soll im Dezember starten

Die meisten deutschen Skigebiete wollen im Dezember vor den Weihnachtsferien starten. Das voraussichtlich erste Skigebiet könnte am 27. November die Zugspitze sein – sofern genug Schnee gefallen ist. Dort oben wird nicht beschneit.

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2 Kommentare
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  • Monika1313 vor einer Stunde / Bewertung:

    Klimawandel wurde zwar seit Jahren vorhergesagt, aber keiner hat daran geglaubt.

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  • August65 vor 14 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Monika1313

    Meiner Meinung nach glauben die meisten an den Klimawandel, aber wie soll das kleine Deutschland das ändern wenn kein anderes Land mitmacht ?

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