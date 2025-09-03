AZ-Plus

Mehr als 800 Helfer suchen vermissten 83-Jährigen

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist in Oberbayern auf der Suche nach einem Rentner. Der Mann könnte sich in einer Notlage befinden.
Rund 800 Helfer suchen in der Nähe von Ingolstadt nach einem vermissten Rentner. (Symbolbild)
Rund 800 Helfer suchen in der Nähe von Ingolstadt nach einem vermissten Rentner. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Manching

Eineinhalb Tage nach dem Verschwinden eines 83 Jahre alten Mannes in Oberbayern suchen mehr als 800 Helfer nach dem Senior. Der Mann aus dem Manchinger Ortsteil Oberstimm (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) gilt seit Sonntagabend als vermisst.

Die bisherige Suche mit rund 400 Einsatzkräften sei erfolglos verlaufen, teilte die Polizei mit. Unterschiedliche Rettungsorganisationen seien beteiligt, auch umfangreiches technisches Gerät sei im Einsatz.

Die Polizei bittet Anwohner etwa ihre Gärten abzusuchen. Möglicherweise habe der 1,68 Meter große Mann in einer Gartenlaube Unterschlupf gesucht. Er sei auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Insbesondere in den Ortsteilen Oberstimm, Niederstimm und Pichl sind die Menschen gebeten, der Polizei auch Bescheid zu geben, falls ihre Nachbarn verreist sind, damit die Polizei deren Gärten absuchen kann.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

