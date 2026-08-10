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Mehr als 50 km/h: Mann flieht mit getuntem E-Scooter vor Polizeikontrolle

Ein Mann fährt auf einem E-Scooter verdächtig schnell an der Polizei vorbei. Als die Beamten ihn verfolgen, versucht er sie abzuschütteln. Dann hilft ein Passant der Polizei.
AZ/dpa |
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Erst mit der Hilfe eines Passanten kann die Polizei den Fahrer des E-Scooters stellen. (Symbolbild)
Erst mit der Hilfe eines Passanten kann die Polizei den Fahrer des E-Scooters stellen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Ein Mann hat sich in Oberbayern mit einem getunten E-Scooter eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 31-Jährige fuhr den Beamten in Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) mit mehr als 50 Kilometern pro Stunde davon, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten versuchten am Sonntagabend mehrfach erfolglos, dem Mann den Weg abzuschneiden. Erst als ein Passant den Flüchtigen an seinem Rucksack packte und festhielt, konnten ihn die Beamten demnach stellen. 

Der 31-Jährige war den Polizisten mit seinem Scooter am Sonntagabend aufgefallen, als er mit sehr hoher Geschwindigkeit an einem Streifenwagen vorbeifuhr. Mit Blaulicht und Sirene nahmen die Einsatzkräfte die Verfolgung auf. 

Später stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter bis zu 70 Kilometer pro Stunde schnell fahren konnte. Die Polizei wirft dem Mann unter anderem Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor.

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