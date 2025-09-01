AZ-Plus

Medien: FCA vor Verpflichtung von zwei Offensivspielern

FCA-Trainer Sandro Wagner bekommt noch einmal neues Personal: Mit Fabian Rieder soll ein Ex-Stuttgarter nach Augsburg kommen. Dazu befindet sich wohl ein weiterer Angreifer aus Portugal auf dem Weg.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Fabian Rieder spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim VfB Stuttgart, nun könnte er zum FC Augsburg wechseln. (Archivbild)
Fabian Rieder spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim VfB Stuttgart, nun könnte er zum FC Augsburg wechseln. (Archivbild) © Marijan Murat/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Augsburg

Der FC Augsburg wird sich am letzten Tag des Transferfensters wohl noch einmal doppelt verstärken. Laut "Bild" steht der Fußball-Bundesligist kurz vor der festen Verpflichtung von Fabian Rieder von Stade Rennes. Für den Offensivspieler zahlt der FCA demnach sieben Millionen Euro an den französischen Erstligisten.

Dem TV-Sender "Sky" zufolge soll zudem Ismael Gharbi auf Leihbasis vom SC Braga kommen. Für den 21-Jährigen, der bevorzugt auf dem linken Flügel spielt, sichert sich Augsburg demnach auch eine Kaufoption.

Neuzugänge mit VfB- und PSG-Vergangenheit

Rieder spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim VfB Stuttgart. Bei dem Bundesliga-Konkurrenten kam der Schweizer Nationalspieler vor allem als Ergänzungsspieler zum Einsatz und kehrte im Sommer nach Frankreich zurück. Laut "Bild" ist er bereits für seinen Medizincheck in Deutschland eingetroffen.

Gharbi wurde in der Jugend von Paris Saint-Germain ausgebildet. Beim SC Braga kam er in der vergangenen Saison in 23 Liga-Spielen auf vier Tore und vier Vorlagen. Der 21-Jährige wurde zur kommenden Länderspielpause erstmals für die Nationalmannschaft Tunesiens nominiert, wo er mit Elias Saad auf einen künftigen Augsburger Teamkollegen treffen würde.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.