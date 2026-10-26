Die Materialseilbahn, die normalerweise die schweren Dinge die letzten Meter hinauf zur Tegernseer Hütte befördert, ist seit einiger Zeit ausgefallen. Deshalb müssen Hüttenwirt Andreas Hauber und seine Helfer die Waren zu Fuß hochtragen. Das hat Auswirkungen auch für die Gäste, etwa beim Speisenangebot.

Viele freuen sich schon auf die kommende Saison auf der Tegernseer Hütte. Bis dahin soll auch die Materialseilbahn wieder laufen.

Ärgernis zum Saison-Endspurt: Normalerweise bringt eine Materialseilbahn beginnend ab der Buchsteinhütte die wichtigsten Dinge hinauf, die es oben auf der Tegernseer Hütte braucht. Seit einigen Wochen ist die Seilbahn allerdings defekt. Deshalb müssen Hüttenwirt Andreas Hauber und seine Mitstreiter die rund 400 Höhenmeter von der Buchsteinhütte aus mit großen Rucksäcken oder Kraxen auf dem Rücken zu Fuß gehen, um zum Beispiel neue Lebensmittel, Trinkwasser oder Gas zum Kochen hochzubringen.

"Ich gehe fast jeden Tag runter und wieder hoch", sagt der 46-Jährige. Zweimal pro Woche erledigt er zudem unten im Tegernseer Tal die Einkäufe. An der Buchsteinhütte parkt er seinen Bus mit den Lebensmitteln, die er von dort aus – wegen der defekten Materialseilbahn – hochtragen muss. Unterstützung bekommen er und sein Team der Tegernseer Hütte von Helfern der DAV-Sektion Tegernsee, Bekannten und Freunden, wie er anerkennend sagt.

Ist seit einigen Wochen defekt: die Materialseilbahn hinauf zur Tegernseer Hütte. © DAV-Sektion Tegernsee

Mit dem schweren Gepäck dauere der Weg für ihn "eine gute Stunde", sagt er. "Das Schwerste waren 50 Kilo und ansonsten um die 20 bis 30 Kilo." Mineralwasser beispielsweise transportiere er in Anderthalb-Liter-Flaschen. "So ein Wasser wiegt schon was."

Die vollen Getränkekisten sind unterdessen oben gelagert – auf der 1650 Meter hoch gelegenen Tegernseer Hütte, die geübte Wanderer als Ausflugsziel je nach Wetterlage bis in den Herbst hinein besuchen, um dort in der warmen Stube einzukehren. Wie kamen die Kisten nach oben? Nachdem die Seilbahn ausgefallen sei, habe eine Getränke-Versorgung mit dem Hubschrauber stattgefunden, schildert der Hüttenwirt. "Da leben wir von den Vorräten, die noch da sind." Essen, Holz zum Heizen und Kochen sowie das Trinkwasser trage man dagegen zu Fuß ab der Buchsteinhütte hoch.

Auch die Gasflasche fürs Kochen trägt Andreas Hauber, der Wirt der Tegernseer Hütte, den Berg hinauf, solange die Materialseilbahn noch defekt ist. © Tegernseer Hütte

Speisekarte etwas reduziert

Für das fünfköpfige Hütten-Team und die Helfer gewiss ein Kraftakt. "Man ist es anders gewöhnt", sagt Andreas Hauber bescheiden, aber es gehe alles. "Es ist kein Weltuntergang, aber natürlich anstrengend." Doch ein bisserl Erholung ist für ihn bald in Sicht, denn die Wandersaison im Herbst neigt sich dem Ende zu. Und bis zum Beginn der kommenden Saison soll die Reparatur vollzogen sein, heißt es vonseiten der für die Instandsetzung der Materialseilbahn verantwortlichen DAV-Sektion Tegernsee. Dies sei in die Wege geleitet.

Die Speisekarte auf der Tegernseer Hütte ist aufgrund der ausgefallenen Materialseilbahn reduziert, doch die Portionen sind reichlich. Eine wärmende Kartoffelsuppe gibt es für 9,50 Euro, Pfannkuchensuppe für 7,50 Euro. Für die Halbe Tegernseer Helles zahlt man 4,50 Euro, für eine Hollerschorle vier Euro.

Auf 1650 Metern Höhe: Die Tegernseer Hütte liegt im "Adlernest" zwischen den Gipfeln von Roß- und Buchstein. © DAV-Sektion Tegernsee

Die Gäste, das Organisatorische und die Nähe zur Natur: "Es ist ein ganz toller Beruf, weil man so breit aufgestellt ist", so der Hüttenwirt. Für den 46-Jährigen ist es heuer die zweite Saison als Pächter der Tegernseer Hütte, auf der er zuvor schon seit 17 Jahren "immer wieder gearbeitet" habe.

Vorfreude auf die kommende Saison

Welche Gäste kehren ein? Die Tendenz sei, dass das Publikum "immer jünger und immer weiblicher" werde, sagt er. "Und internationaler wird es auch." Gleichzeitig erzählt der Hüttenwirt von "hauptsächlich Münchner Tagestouristen". In diesem Sommer sei jedoch weniger los gewesen, sagt er. "Bei uns, wo man zwei, drei Stunden hochlaufen muss, spürt man doch die Hitze." Aktuell müsse man "hier oben eher von Kälte und ein wenig Schnee" ausgehen.

Auf die Sommersaison, die für gewöhnlich ab Mitte Mai beginnt, freut er sich – dann auch bald wieder mit funktionierender Materialseilbahn. Die DAV-Hütte verfügt über 21 Übernachtungsplätze im Matratzenlager. Wie immer muss man vorher reservieren. Die Übernachtung kostet für Erwachsene 27 Euro, für DAV-Mitglieder 15 Euro.

"In den bayerischen Herbstferien ist es voller"

Zum Abendessen für die Hausgäste (15 Euro) stehen zwei Gerichte zur Wahl. Beispiel: "Kässpatzen gibt es eigentlich immer." Zudem gibt es für die Übernachtungsgäste ein Frühstücksbuffet. Müsli, Brot, verschiedene Aufstriche, Marmeladen, Käse, Eier, Orangensaft – für alles ist gesorgt.

Die Wochenenden sind in der Regel schnell ausgebucht. "Und auch in den bayerischen Herbstferien ist es voller." Heuer soll die Saison voraussichtlich noch bis zum 7. November andauern. Man sollte sich jedoch vorab über die aktuellen Weg- und Wetterverhältnisse sowie über die Öffnungszeiten der Tegernseer Hütte informieren (Telefon 08029/287, www.tegernseerhuette.de).