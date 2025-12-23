Maskierter überfällt Supermarkt in Nürnberg und flüchtet

Ein Mann betritt einen Supermarkt und bedroht eine Angestellte. Anschließend flüchtet der Täter. Die Polizei sucht ihn mit zahlreichen Einsatzkräften.

Nürnberg

Ein maskierter Mann hat in Nürnberg einen Supermarkt überfallen und eine Kassiererin mit einer Pistole bedroht. Ob der Täter Beute machte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Der Mann flüchtete nach der Tat, die Polizei leitete eine Fahndung mit zahlreichen Kräften ein. Dabei sollten auch ein Hubschrauber und ein Personensuchhund eingesetzt werden. Der Überfall ereignete sich kurz nach 18.00 Uhr. Der Supermarkt wurde anschließend vorübergehend geschlossen, um Spuren zu sichern.

Ob es sich bei der mitgeführten Pistole um eine scharfe Waffe handelte, war zunächst ebenfalls unklar. Der Täter trug nach Polizeiangaben eine FFP2-Maske.