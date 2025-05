Maskierte überfallen Frau in ihrem Haus

Es klingelt an der Tür. Eine Frau öffnet und wird überfallen. Nicht allen mutmaßlichen Tätern gelingt die Flucht.

Rentweinsdorf

Mehrere maskierte Männer haben eine Rentnerin in ihrem Haus in Unterfranken überfallen und leicht verletzt. Die Täter seien anschließend mit Bargeld in einer mittleren fünfstelligen Höhe geflohen, teilte die Polizei mit. Drei Verdächtige im Alter von 18, 21 und 27 Jahren sitzen wegen des Verdachts des schweren Raubs und der gefährlichen Körperverletzung inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Ermittler werfen ihnen vor, die 68-Jährige am Freitagabend in ihrem Haus in Rentweinsdorf (Landkreis Haßberge) überwältigt, gefesselt und bedroht zu haben. Nach deren Flucht konnte sich die Frau nach Angaben der Polizei selbst befreien. Eine Nachbarin rief die Polizei.

Mehrere Streifen fahndeten nach den Tätern. Drei Verdächtige stellten sie auf der Bundesstraße in einem Auto. Die Ermittler gehen eigenen Angaben nach aber davon aus, dass noch mehr Menschen an der Tat beteiligt waren. Das erbeutete Geld ist einem Polizeisprecher zufolge bisher nicht aufgetaucht.