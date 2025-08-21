Maschinenschaden zwingt Helikopter zur Landung in Weinbergen

Ein Helikopter landet nach einem Maschinenschaden in den Würzburger Weinbergen. Der Pilot konnte Schlimmeres verhindern.

Ein ziviler Hubschrauber musste nach einem Maschinenschaden in den Würzburger Weinbergen landen.

Würzburg

Wegen eines plötzlichen Maschinenschadens hat ein ziviler Helikopter in den Weinbergen von Würzburg landen müssen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag im Stadtteil Grombühl.

Dem 24-jährigen Piloten gelang es demnach, die Maschine sicher zu Boden zu bringen. Weder der Pilot noch sein 30-jähriger Techniker wurden verletzt. Auch zu Schäden kam es nicht. Der Helikopter sei im Auftrag eines Stromversorgers unterwegs gewesen, um Leitungen zu überprüfen.

Der Helikopter bleibt demnach bis zur Reparatur vor Ort. Ein Unfall in der Luftfahrt wurde von der Polizei aufgenommen, zudem wurde die zuständige Bundesunfallstelle für den Luftverkehr informiert.