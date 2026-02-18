Markus Söder lästert über "innerdeutsche Entwicklungshilfe"
Zum wiederholten Male hat CSU-Chef Markus Söder eine grundlegende Reform des Länderfinanzausgleichs gefordert. Es müsse endlich Schluss sein mit der "innerdeutschen Entwicklungshilfe", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Rede beim politischen Aschermittwoch in Passau.
In seiner jetzigen Form sei der Länderfinanzausgleich die "größte Abzocke", die es anderen Bundesländern erlaube, sich Dinge leisten zu können, auf die Bayern als Zahler verzichten müsse. "Es ist die Zeit, erwachsen zu werden in Deutschland", betonte Söder.
