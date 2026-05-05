Privater Besuch von Manuel Neuer im Forsthaus Valepp: Um eine Sache wird ein Geheimnis gemacht
Fußball-Profi Manuel Neuer kommt ganz privat – aber ein Gruppenfoto zur Erinnerung ist trotzdem drin: Der FC-Bayern-Torwart hat am Sonntag das Forsthaus Valepp im Landkreis Miesbach besucht. Dieses hat Neuer zusammen mit Gastronom Johannes Rabl restauriert und 2024 wiedereröffnet.
Locker gekleidet mit schwarzem T-Shirt und Cap posiert Neuer unter anderem mit Johannes Rabl. Das Forsthaus schreibt in Sozialen Netzwerken zu der Aufnahme auf Bairisch: "Danke Manuel Neuer, schee, dass'd do warst."
Saison-Auftakt mit neuem Maibaum
Auf dem Gruppenfoto steht Neuer vor dem Forsthaus dezent in der zweiten Reihe, lächelt in die Kamera.
Die neue Saison hat im Forsthaus erst am 1. Mai begonnen. Mit dem Maibaumaufstellen. Neuer kam also bereits am ersten geöffneten Wochenende vorbei.
Vorab hatte Rabl der AZ erzählt, dass es der Fußballstar direkt zum 1. Mai wohl nicht schafft: "Wir sind erst zusammengesessen und haben geratscht. Ich gehe davon aus, dass es nicht klappt."
Er verwies auf Fußballspiele in der Champions League und der Bundesliga. "Also voller Fokus auf den Fußball – und ich glaube, da haben wir alle mehr davon, wenn er im Tor gut hält, als wenn er beim Maibaumaufstellen hilft."
Keine weiteren Details: Privater Besuch
Zwei Tage später hat es offensichtlich geklappt. Mehr Details zum Besuch verrät sein Geschäftspartner allerdings nicht. Es sei ein privater Besuch gewesen.
Damit bleibt auch offen, ob Neuer eine seiner Forsthaus-Lieblingsspeisen (laut Rabl), nämlich den glutenfreien Kaiserschmarrn, genossen hat.
Saisonstart: "Ein absoluter Traum"
Dafür lässt Gastronom Rabl die AZ über den Saisonstart wissen: "Der 1. Mai war ein absoluter Traum: perfektes Wetter, der Biergarten bis auf den letzten Platz gefüllt und viele fröhliche Gesichter. Rundherum ein voller Erfolg und definitiv ein Grund, daraus eine feste jährliche Tradition zu machen."
