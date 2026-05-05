AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Privater Besuch von Manuel Neuer im Forsthaus Valepp: Um eine Sache wird ein Geheimnis gemacht

Privater Besuch von Manuel Neuer im Forsthaus Valepp: Um eine Sache wird ein Geheimnis gemacht

Das Forsthaus Valepp von Manuel Neuer und Johannes Rabl ist gerade in die neue Saison gestartet. Viele wollen den Fußball-Profi live sehen. Und nun ist er tatsächlich dort gewesen 
Autorenprofilbild Rosemarie Vielreicher
Rosemarie Vielreicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Manuel Neuer (zweite Reihe, Zweiter von rechts) ist am Wochenende im Forsthaus Valepp gewesen.
Manuel Neuer (zweite Reihe, Zweiter von rechts) ist am Wochenende im Forsthaus Valepp gewesen. © Forsthaus Valepp/Instagram

Fußball-Profi Manuel Neuer kommt ganz privat – aber ein Gruppenfoto zur Erinnerung ist trotzdem drin: Der FC-Bayern-Torwart hat am Sonntag das Forsthaus Valepp im Landkreis Miesbach besucht. Dieses hat Neuer zusammen mit Gastronom Johannes Rabl restauriert und 2024 wiedereröffnet.

Locker gekleidet mit schwarzem T-Shirt und Cap posiert Neuer unter anderem mit Johannes Rabl. Das Forsthaus schreibt in Sozialen Netzwerken zu der Aufnahme auf Bairisch: "Danke Manuel Neuer, schee, dass'd do warst."

Saison-Auftakt mit neuem Maibaum

Auf dem Gruppenfoto steht Neuer vor dem Forsthaus dezent in der zweiten Reihe, lächelt in die Kamera.

Das Forsthaus Valepp hat seit 1. Mai wieder sieben Tage die Woche geöffnet.
Das Forsthaus Valepp hat seit 1. Mai wieder sieben Tage die Woche geöffnet. © Forsthaus Valepp

Die neue Saison hat im Forsthaus erst am 1. Mai begonnen. Mit dem Maibaumaufstellen. Neuer kam also bereits am ersten geöffneten Wochenende vorbei.

Vorab hatte Rabl der AZ erzählt, dass es der Fußballstar direkt zum 1. Mai wohl nicht schafft: "Wir sind erst zusammengesessen und haben geratscht. Ich gehe davon aus, dass es nicht klappt."

Er verwies auf Fußballspiele in der Champions League und der Bundesliga. "Also voller Fokus auf den Fußball – und ich glaube, da haben wir alle mehr davon, wenn er im Tor gut hält, als wenn er beim Maibaumaufstellen hilft."

Keine weiteren Details: Privater Besuch

Zwei Tage später hat es offensichtlich geklappt. Mehr Details zum Besuch verrät sein Geschäftspartner allerdings nicht. Es sei ein privater Besuch gewesen.

Damit bleibt auch offen, ob Neuer eine seiner Forsthaus-Lieblingsspeisen (laut Rabl), nämlich den glutenfreien Kaiserschmarrn, genossen hat.

Saisonstart: "Ein absoluter Traum"

Dafür lässt Gastronom Rabl die AZ über den Saisonstart wissen: "Der 1. Mai war ein absoluter Traum: perfektes Wetter, der Biergarten bis auf den letzten Platz gefüllt und viele fröhliche Gesichter. Rundherum ein voller Erfolg und definitiv ein Grund, daraus eine feste jährliche Tradition zu machen."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.