Mann wird nach Sturz von Zug überrollt - und überlebt

Ein junger Mann ist auf Bahngleisen unterwegs und stürzt. In diesem Moment fährt ein Zug ein. Der 18-Jährige reagiert gerade noch rechtzeitig.

Gegen den 18-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (Symbolbild)

Kleinostheim

Ein 18-Jähriger ist an einem Bahnhof in Unterfranken von einem Zug überrollt worden, hat aber fast unverletzt überlebt. Am Bahnhof Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) sei der Mann auf den Gleisen unterwegs gewesen und gestürzt, teilte die Polizei mit. Der Lokführer eines nahenden Güterzugs habe zwar eine Schnellbremsung eingeleitet. Der Zug sei aber noch über den 18-Jährigen gefahren.

Dieser hatte sich laut Polizei aber gerade noch rechtzeitig zwischen die Schienen gelegt, um nicht erfasst zu werden. Bis auf Schürfwunden sei der 18-Jährige dadurch unverletzt gewesen. Ansprechbar war er demnach zunächst nicht. Der Mann sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach dem Unfall sei die Bahnstrecke für fast zwei Stunden gesperrt gewesen, teilte die Polizei mit. Bei 23 Zügen sei es zu Verspätungen gekommen. Der Lokführer habe einen Schock erlitten und sei abgelöst worden. Gegen den 18-Jährigen werde wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt.