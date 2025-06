In Oberfranken: Mann will mit gestohlenem Kinderfahrrad für Döner bezahlen

Essen bestellt, aber kein Geld dabei – dieses Problem will ein Mann in einem Dönerladen in Oberfranken auf ungewöhnliche Weise lösen. Dabei hat er die Rechnung ohne den Besitzer gemacht.

AZ/dpa | 26. Juni 2025 - 11:37 Uhr

Rund 100 Euro wert war das Fahrrad, mit dem der mutmaßliche Dieb den Döner bezahlen wollte. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Mit einem gestohlenen Kinderfahrrad hat ein Mann in Oberfranken einen Döner bezahlen wollen. Der Unbekannte habe dem Besitzer des Ladens in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) gesagt, dass er kein Geld dabei habe - und deshalb mit dem Rad seine Rechnung begleichen wolle, teilte die Polizei mit. Allerdings sei der Ladenbesitzer schnell misstrauisch geworden und habe die Polizei gerufen. Den mutmaßlich kriminellen Kunden erwischten die Beamten demnach zwar nicht mehr. Doch sie ermittelten schnell, dass das Kinderfahrrad im Wert von etwa 100 Euro am selben Tag vor einem Haus in Marktredwitz entwendet worden war. Die Ermittlungen laufen weiter. Um den Mann zu finden, sucht die Polizei nach Zeugen.