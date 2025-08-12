AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Mann wegen mutmaßlichen Mordversuchs an Partnerin in U-Haft

Mann wegen mutmaßlichen Mordversuchs an Partnerin in U-Haft

Polizisten werden frühmorgens wegen eines Streits zu einer Asylbewerberunterkunft gerufen. Dort finden sie eine Frau mit Verletzungen im Gesicht. Die Spur führt zu ihrem Lebensgefährten.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Polizisten nahmen den 41-Jährigen in der Wohnung des Paares fest. (Symbolbild)
Polizisten nahmen den 41-Jährigen in der Wohnung des Paares fest. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Eggenfelden

Wegen eines mutmaßlichen Mordversuchs an seiner Partnerin in Niederbayern sitzt ein 41-Jähriger in U-Haft. Der Mann soll die 36-Jährige in einer Asylbewerberunterkunft in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) unter anderem am Kopf verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei nach dem Vorfall am Samstag in ein Krankenhaus gebracht und dort am Dienstag noch weiter behandelt worden.

Polizisten hätten den 41 Jahre alten Ukrainer wenig später in der Wohnung des Paares in der Unterkunft festgenommen. Seit Sonntag sitzt er den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben zunächst unklar, Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.