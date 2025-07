Mann verliert beim Autofahren Bewusstsein und baut Unfall

Ein 87-Jähriger fährt mit seinem Auto durch Hof in Oberfranken. Plötzlich verliert er das Bewusstsein und damit die Kontrolle über sein Auto. Das Auto kommt von der Straße ab.

Hof

Ein 87-jähriger Autofahrer hat in Oberfranken während der Fahrt sein Bewusstsein verloren und ist mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Das Auto prallte am Freitag gegen eine Straßenlaterne und einen Gartenzaun, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde leicht verletzt und zur Abklärung seines Gesundheitszustands ins Krankenhaus gebracht.

Das Auto musste laut Polizei geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden an Auto, Straßenlaterne und Zaun wurde auf insgesamt etwa 85.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 87-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Ob auch weitere Verkehrsteilnehmerinnen oder Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, war noch unklar. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.