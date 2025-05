Mann verletzt vier Polizisten bei Einsatz in Nürnberg

In der Nürnberger Innenstadt wirft ein Mann eine Bierflasche aus dem Fenster - und verfehlt nur knapp eine Fußgängerin. Als die Polizei eintrifft, eskaliert die Situation.

Nürnberg

Ein Mann hat bei einem Polizeieinsatz in Nürnberg vier Beamte gebissen und ihnen unter anderem Verletzungen an Händen und Rücken zugefügt. Drei Polizisten mussten in einer Klinik behandelt werden. Zuvor waren die Beamten gerufen worden, weil der 30-Jährige am Mittwochnachmittag eine Bierflasche aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Stock in der Innenstadt geworfen hatte. Die Flasche schlug auf dem Gehweg vor einem Einkaufsmarkt auf und verfehlte wohl nur knapp eine Passantin.

Als die Beamten eintrafen, griff sie der 30-Jährige laut Polizei an. Die Polizisten brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn. Der 30-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. Ein Richter erließ einen Haftbefehl.