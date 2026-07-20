Ein 55-jähriger Mann hat am Dienstagabend einen 13-jährigen Jungen an einer Bushaltestelle in Nürnberg verletzt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Der Junge hat sich am 14. Juli gegen 20.30 Uhr gemeinsam mit Freunden in der Von-der-Tann-Straße aufgehalten. Ein 55-Jähriger trat an den Jungen heran, zog dem 13-Jährigen über einen längeren Zeitraum an der Halskette und umarmte ihn, teilt die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Zeuge kam dem Jungen zu Hilfe, verließ den Ort jedoch, bevor die Polizei eintraf.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 55-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der bislang unbekannte Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 091165830 zu melden.