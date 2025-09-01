AZ-Plus

Mann verirrt sich im Wald - Polizei startet Suche

Als ein 72-Jähriger nicht mehr von einer Traktorfahrt nach Hause kommt, schlägt seine Tochter Alarm. Die Polizei rückt zu einer nächtlichen Suchaktion aus.
Die Polizei suchte in Oberfranken nach einem vermissten 72-Jährigen. (Symbolbild)
Die Polizei suchte in Oberfranken nach einem vermissten 72-Jährigen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ahorntal

Mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber haben im oberfränkischen Landkreis Bayreuth nach einem 72-Jährigen gesucht. Der Mann war mit einem Traktor zu einem Bekannten gefahren und nicht mehr zu seinem Zuhause in Ahorntal zurückgekehrt, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei hatte sich der Mann in einem Waldstück verlaufen und war mehr als sieben Stunden verschollen. 

Nachdem seine Tochter ihn zunächst selbst vergeblich gesucht hatte, habe sie in der Nacht zum Sonntag die Polizei gerufen. Am frühen Morgen hätten die Einsatzkräfte den Mann schließlich auf einem Feldweg zwischen Ahorntal und Hummeltal gefunden. Laut Sprecher hatte er am Samstagabend zu Fuß den Heimweg angetreten. Den Traktor hatte er laut einem Polizeisprecher aus unbekannten Gründen bei dem Bekannten gelassen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

