Mann uriniert aus Fenster - Frauen im Dirndl bespritzt

Zwei Frauen stehen vor einer Gaststätte, auf einmal tropft es von oben.

Rosenheim

Ein Mann hat in Oberbayern aus einem Fenster im Obergeschoss uriniert. Zwei 20 Jahre alte Frauen standen vor einer Gaststätte in der Rosenheimer Innenstadt und wurden von seinem Urin bespritzt, wie die Polizei mitteilte. Die Frauen hätten sich gewundert, wieso von oben Tropfen fallen, obwohl es nicht regnete.

Als die Frauen laut Polizei nach oben schauten, sahen sie, wie der Mann in Lederhose aus dem Fenster urinierte. Die Dirndl und Trachtenjacken der Frauen müssen gereinigt werden. Die Polizei schätzte die Kosten auf etwa 100 Euro.

Der Mann war nicht mehr vor Ort, als die Polizei eintraf. Er wird auf Mitte 20 geschätzt. Es wird wegen einer möglichen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.