AZ-Plus

Mann uriniert aus Fenster - Frauen im Dirndl bespritzt

Zwei Frauen stehen vor einer Gaststätte, auf einmal tropft es von oben.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Als die Polizei ankommt, ist der Mann schon weg. (Symbolbild)
Als die Polizei ankommt, ist der Mann schon weg. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Rosenheim

Ein Mann hat in Oberbayern aus einem Fenster im Obergeschoss uriniert. Zwei 20 Jahre alte Frauen standen vor einer Gaststätte in der Rosenheimer Innenstadt und wurden von seinem Urin bespritzt, wie die Polizei mitteilte. Die Frauen hätten sich gewundert, wieso von oben Tropfen fallen, obwohl es nicht regnete.

Als die Frauen laut Polizei nach oben schauten, sahen sie, wie der Mann in Lederhose aus dem Fenster urinierte. Die Dirndl und Trachtenjacken der Frauen müssen gereinigt werden. Die Polizei schätzte die Kosten auf etwa 100 Euro.

Der Mann war nicht mehr vor Ort, als die Polizei eintraf. Er wird auf Mitte 20 geschätzt. Es wird wegen einer möglichen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.