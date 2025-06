Mann und Tochter mit Beil bedroht - SEK-Einsatz

Im Landkreis Kitzingen soll eine Frau ihre Familie mit einem Beil bedroht haben. Die Polizei rückt mit Spezialkräften aus.

Albertshofen

Spezialkräfte der Polizei haben im unterfränkischen Albertshofen eine 41-Jährige festgenommen, die ihren Mann und ihre Tochter mit einem Beil bedroht haben soll. Der 34-jährige Mann und die 16 Jahre alte Tochter hatten sich am Dienstagabend in der Garage des Einfamilienhauses in Sicherheit gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sie blieben demnach unverletzt.

Laut Polizei weigerte sich die Frau, mit der Polizei zu sprechen und aus dem Haus zu kommen. Die Polizei sperrte den Bereich um das Haus weiträumig ab und zog Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sowie der Verhandlungsgruppe zur Unterstützung hinzu. Rund vier Stunden nachdem die Tochter die Polizei gerufen hatte, nahmen SEK-Beamte die Frau widerstandslos fest.

Die 41-Jährige befand sich nach Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie kam in ein Bezirkskrankenhaus. Die Polizei ermittle nun unter anderem wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.