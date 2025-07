Mann überquert mit E-Scooter Gleise und wird von Zug erfasst

Mit seinem E-Scooter überquert ein junger Mann Gleise in Bahnhofsnähe. Ein Zug kann nicht rechtzeitig bremsen und erfasst den 20-Jährigen. Nun ermittelt die Bundespolizei.

Lauingen

Ein junger Mann ist von einem Zug erwischt worden, als er im Landkreis Dillingen an der Donau mit seinem E-Scooter Gleise überquert hat. Der Zug habe den 20-Jährigen trotz Achtungspfiff und eingeleiteter Schnellbremsung erfasst, teilte die Bundespolizei mit.

Warum der 20-Jährige am Mittwoch in der Nähe des Bahnhofs Lauingen auf den Gleisen war, ist demnach bislang unklar. Mit einer Fraktur am Handgelenk und Schürfwunden habe ein Rettungsdienst den jungen Mann in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Wie schwerwiegend seine Verletzungen waren, war dem Sprecher nicht bekannt. An Bord des Zugs befanden sich den Angaben zufolge etwa 250 Reisende. Außer dem Mann verletzte sich demzufolge niemand. Die Zugstrecke sei 90 Minuten lang gesperrt gewesen. Nun ermittelt die Bundespolizei.