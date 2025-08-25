AZ-Plus

Mann tritt Tür ein und bricht Frau mehrere Knochen

Drei Frauen streiten sich. Da dringt der Mann einer von ihnen in die Wohnung ein, schlägt und tritt eine ihrer Kontrahentinnen gegen den Kopf. Jetzt ist er in Untersuchungshaft.
dpa |
Der Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
Der Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Coburg

Ein 29-Jähriger soll sich in Oberfranken in einen Streit eingemischt und eine Kontrahentin seiner Frau schwer verletzt haben. Drei Frauen stritten in einer Wohnung in Coburg, als der mutmaßliche Täter die Wohnungstür eintrat und eine 33-Jährige angriff, wie die Polizei mitteilte. 

Er habe sie mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf schwer verletzt. Sie kam demnach mit mehreren Knochenbrüchen im Gesicht in ein Krankenhaus.

Knapp eine Woche nach dem Vorfall vom 15. August wurde gegen den Verdächtigen Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts erlassen, wie erst jetzt bekannt wurde. Er sitzt in Untersuchungshaft. Worum es bei dem Streit der Frauen ging, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa).

