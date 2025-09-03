AZ-Plus

Mann tot in verrauchter Wohnung gefunden

In einer Wohnung in Garmisch-Partenkirchen steht dichter Rauch, als die Feuerwehr darin einen leblosen Mann findet. Nun ermittelt die Polizei zur Todesursache.
dpa |
Die Feuerwehr öffnete die Wohnung des 46-Jährigen, nachdem sich dessen Bekannter bei der Polizei gemeldet hatte. (Symbolbild)
Die Feuerwehr öffnete die Wohnung des 46-Jährigen, nachdem sich dessen Bekannter bei der Polizei gemeldet hatte. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa
Garmisch-Partenkirchen

Ein 46-Jähriger ist tot in seiner verrauchten Wohnung im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen gefunden worden. Der Mann habe aus medizinischen Gründen eine Sauerstoffflasche am Körper getragen und dabei mutmaßlich eine Zigarette rauchen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei es nach ersten Erkenntnissen zu einer Verpuffung und daraufhin zu einem Brand gekommen, erklärte eine Polizeisprecherin.

Ein Bekannter hatte sich den Angaben nach bei der Polizei gemeldet, weil er sich Sorgen um den Mann machte. Schließlich habe die Feuerwehr die Wohnung des 46-Jährigen geöffnet. Gebrannt habe es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Die Polizei ging bei dem Brand zunächst von einem Unfall aus. Ob der Mann infolge des Brandes oder an einer medizinischen Ursache starb, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte die Sprecherin.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

