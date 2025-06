Mann stürzt vor Tochter acht Meter durch Treppenhaus ab

Auf dem Heimweg von einem Fest verliert ein 42-Jähriger im Treppenhaus vor seiner Wohnung das Gleichgewicht. Im Krankenhaus ergibt ein Test einen erheblichen Alkoholwert.

Ansbach

Ein betrunkener Mann ist auf dem Weg in seine Wohnung in Ansbach vor seiner Tochter mehr als acht Meter durch das Treppenhaus abgestürzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 42-Jährige verletzte sich nicht lebensgefährlich, was zunächst im Raum stand, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann war demnach am Donnerstag nach einem Besuch des Altstadtfestes in Ansbach mit seiner elf Jahre alten Tochter im Treppenhaus des mehrstöckigen Wohnhauses. Zwischen dem ersten und zweiten Stock habe der 42-Jährige das Gleichgewicht verloren und sei bis in das Kellergeschoss gestürzt. Wegen des Verdachts auf ein Schädel-Hirn-Trauma kam den Angaben zufolge der Rettungshubschrauber. Der Mann erlitt laut Polizeiangaben lediglich Abschürfungen. Ein Alkoholtest der Klinik ergab bei dem Verletzten dem Sprecher zufolge mehr als 2,0 Promille.