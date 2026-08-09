Mann stürzt von Brücke: 25-Jähriger streamt Reanimation auf Social Media live

Mit einem Atemalkohol von mehr als 3,5 Promille stürzt ein Mann in Würzburg von der Brücke – die Rettung wird von einem Zuschauer live gestreamt. Der Betrunkene bekommt einen Krampfanfall.

Würzburg

Ein 25-Jähriger hat in Würzburg einen Rettungseinsatz und eine Reanimation live auf Social Media gestreamt. Er filmte einen 43-Jährigen, der aus dem Main gerettet worden war. Der Mann war nach Angaben der Polizei vermutlich wegen seiner starken Alkoholisierung von einer Brücke in den Fluss gestürzt. Später wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von mehr als 3,5 Promille festgestellt.

Mann überträgt Reanimation live ins Internet

Ein Passant, der den Sturz beobachtet hatte, warf ihm einen Rettungsring zu. Einsatzkräfte zogen den 43-Jährigen aus dem Wasser. Anschließend erlitt der Mann aus bislang ungeklärter Ursache einen Krampfanfall und musste reanimiert werden. Er kam in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige wurde angezeigt. Die Polizei ermittelt wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen.