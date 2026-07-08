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Mann stürzt von Silo in Niederbayern: 22-Jähriger im Krankenhaus

Bei einem Unfall auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Vereins ist ein 22-Jähriger aus rund fünf Metern Höhe abgestürzt. Der Mann erlitt mehrere Brüche und wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.
AZ/dpa |
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Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt kam zur Unfallstelle. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt kam zur Unfallstelle. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Ein Mann ist in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) aus rund fünf Metern Höhe von einem Silo gestürzt. Nach Polizeiangaben verletzte der 22-Jährige sich mittelschwer. Demnach kam es am Dienstag auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Vereins zu dem Unfall, bei dem sich der Mann nach Angaben der Polizei mehrere Brüche zuzog.

Ein Notarzt kam mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

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