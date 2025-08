Mann stürzt bei Mutprobe von Mauer

Ein 36-Jähriger ist mit einem anderen Mann in Passau unterwegs. Für eine Mutprobe klettert er auf eine Steinmauer und will an einer Telefonleitung schwingen.

dpa | 03. August 2025 - 08:47 Uhr

Der 36-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Passau Ein Mann ist bei einer Mutprobe in Passau von einer Steinmauer gefallen und hat sich schwer verletzt. Der laut Polizei berauschte 36-Jährige wollte an einer Telefonleitung schwingen. Der Mann sei am Samstag von der Mauer gestürzt und etwa zehn Meter einen Abhang hinuntergerutscht, sagte ein Polizeisprecher. Dabei brach er sich Knochen und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie hoch die Mauer war und ob der Mann an der Telefonleitung bereits schwang oder noch davor abstürzte, blieb unklar. Der 36-Jährige soll mit einem 29 Jahre alten Begleiter unterwegs gewesen sein, als es zu dem Unfall kam. Ein Anwohner hörte das Unglück laut Sprecher und alarmierte den Notruf. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de