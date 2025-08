Mann stürzt auf Gleis und wird von U-Bahn tödlich erfasst

Ein Mann stolpert und stürzt in ein Gleisbett an einem U-Bahnhof in München. Mit schlimmen Folgen. Bislang ist unklar, wer der Mann ist.

dpa | 03. August 2025 - 13:30 Uhr

Der Fahrer der U-Bahn wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

München Ein Mann ist in München am U-Bahnhof Olympiazentrum auf ein Gleis gestürzt und von einer U-Bahn tödlich verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Suizid, wie die Polizei mitteilte. Der bislang unbekannte Mann ging demnach in Richtung Bahnsteigkante, stolperte und stürzte unmittelbar vor einer einfahrenden U-Bahn auf das Gleis. Trotz Notfallbremsung wurde er den Angaben zufolge in der Nacht erfasst und tödlich verletzt. Ein Polizeisprecher schätzte das Opfer auf etwa Mitte 20. Der Fahrer der Bahn wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut, wie es hieß. Das Gleis sei für etwa zwei Stunden gesperrt gewesen. Auf der U-Bahnlinie 3 kam es demzufolge zu Beeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei ermittle. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de