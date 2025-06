Mann stirbt nach Zimmerbrand in Regensburg

In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Für einen Bewohner kommt jede Hilfe zu spät. Der Mann war nicht alleine in der Wohnung.

Regensburg

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Regensburg ist nach Angaben der Feuerwehr ein Bewohner ums Leben gekommen. Bei dem Todesopfer handle es sich um einen 78-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte wurden laut Feuerwehr vormittags von Anwohnern zu einem Zimmerbrand in dem Haus gerufen. Als sie eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus der Wohnung im Erdgeschoss.

Für den Bewohner, der den Anwohnern zufolge mobilitätseingeschränkt war, kam laut Feuerwehr jede Hilfe zu spät. Während des Einsatzes retteten die Kräfte einen Hund und eine Katze aus der Wohnung. Die Tiere wurden anschließend zunächst vom Rettungsdienst versorgt und dann eine Tierklinik gebracht. Laut Polizeisprecher war die Brandursache zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen.