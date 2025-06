Mann stirbt nach Streit - Polizei nimmt Partnerin fest

Ein Paar gerät in der gemeinsamen Wohnung in Streit. Dabei soll die Frau ihren Partner tödlich verletzt haben. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Grafenau

Eine 25 Jahre alte Frau soll in Niederbayern ihren 24 Jahre alten Partner getötet haben. Die beiden seien am frühen Morgen in ihrer Wohnung in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Dabei soll die Frau ihrem Partner tödliche Verletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Die Polizei machte zunächst keine Angaben, wie und womit sie den 24-Jährigen verletzte.

Ersthelfer versuchten demnach bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ohne Erfolg, den Mann wiederzubeleben. Der Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können. Die Polizei nahm die 25-jährige Deutsche in der Wohnung fest. Ein Gericht soll im Laufe des Tages entscheiden, ob die Frau in Untersuchungshaft kommt. Die genauen Umstände der Tat sowie ein mögliches Motiv waren zunächst unklar. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen eines Tötungsdelikts.