Tragödie bei Neujahrswanderung in Bayern: Mann stürzt vor Augen von Sohn in den Tod

Ein Bergausflug von Vater und Sohn an Neujahr endet tragisch: auf einem eisigen Wanderweg in Oberstdorf stürzt der Vater ab.
AZ/dpa |
Ein Notarzt aus dem alarmierten Rettungshubschrauber kann nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild)
Ein Notarzt aus dem alarmierten Rettungshubschrauber kann nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild)

Ein Mann ist beim Aufstieg zur Enzianhütte in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) auf einem Wanderweg abgestürzt und gestorben. Nach aktuellen Ermittlungen stürzte der 60-Jährige vom eisigen Weg ab, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war demnach am Neujahrstag mit seinem 29-jährigen Sohn auf dem Wanderweg zwischen Peters-Alpe und Enzianhütte unterwegs. Ein Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers konnte den Angaben zufolge nur noch den Tod des 60-Jährigen feststellen.

Auch die Bergwacht, das Kriseninterventionsteam der Bergwacht, Polizei und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei waren demzufolge im Einsatz. Die Polizei suchte nach Zeugen des Unfalls.

