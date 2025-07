Mann stiehlt Geldscheine aus Opferstock von Kirche

Ein Mann wird dabei beobachtet, wie er sich an einem Opferstock zu schaffen macht. Als er angesprochen wird, flüchtet er. Doch die Polizei findet den Mann.

Friedberg

Ein Mann hat Geldscheine aus einem Opferstock einer Wallfahrtskirche in Schwaben gestohlen. Der Mann wurde am Freitag dabei beobachtet, wie er sich an dem Opferstock in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) zu schaffen machte, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der Mann angesprochen und flüchtete.

Die verständigte Polizei habe den Mann im näheren Umfeld gefunden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde den Angaben zufolge entsprechendes Werkzeug gefunden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu. Laut einem Polizeisprecher belief sich der entstandene Schaden auf etwa 50 Euro.