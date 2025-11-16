AZ-Plus
  Mann stiehlt Auto von Pannenhelfer – Ehefrau war noch an Bord

Mann stiehlt Auto von Pannenhelfer – Ehefrau war noch an Bord

Ein Mann will bei einer Panne helfen. Als er sein Fahrzeug verlässt, wird es entwendet – mitsamt seiner Frau auf dem Beifahrersitz. Bei einer Fahndung kommt ein weiterer Diebstahl ans Licht.
AZ/ dpa |
Mit einem Trick konnte ein 26-Jähriger das Auto des Helfers entwenden, inklusive Beifahrerin. (Symbolbild)
Mit einem Trick konnte ein 26-Jähriger das Auto des Helfers entwenden, inklusive Beifahrerin. (Symbolbild) © Tarifcheck 2024 GmbH/dpa

Einem hilfsbereiten Autofahrer ist in Unterfranken das Auto gestohlen worden – mitsamt seiner Frau auf dem Beifahrersitz. Der 55-Jährige hatte am Samstag bei Würzburg in Schwarzach am Main angehalten, um einem Mann mit einem Pannenfahrzeug zu helfen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Während der Helfer ausstieg, stieg der 26 Jahre alte Fahrer des Pannenwagens in dessen Auto und fuhr mit der Frau auf dem Beifahrersitz davon. Kurz nach dem Ortseingang von Kitzingen habe er die Frau aussteigen lassen, erklärte eine Polizeisprecherin.

Bei der Überprüfung des Pannenfahrzeugs stellte sich heraus: Auch dieses war gestohlen. Der Halter aus Thüringen hatte angegeben, ein 26-jähriger Bekannter habe das Auto entwendet. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Mann.

  ClimateEmergency vor 56 Minuten

    Ich warte schon auf die russischen Verhältnisse in Deutschland.
    Die A*D ist ja schon fleißig im Austausch

  AufmerksamerBürger vor 2 Stunden

    Amerikanische Verhältnisse endlich auch in Deutschland!

