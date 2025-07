Mann sticht in Unterfranken auf Kollegen ein: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Am Morgen kommt es bei einem regionalen Netzbetreiber in Unterfranken zu einem Angriff. Der Verdächtige wird festgenommen. Was war sein Motiv? Noch sind viele Fragen offen.

AZ/dpa | 01. Juli 2025 - 10:00 Uhr

Polizei und Rettungskräfte stehen auf dem Gelände des regionalen Netzbetreibers Überlandwerk Rhön. Ein 21-Jähriger hat in der Firma eine Kolligen getötet und zwei weitere schwer verletzt. +++ dpa-Bildfunk +++ © Daniel Vogl (dpa)

Nach dem Angriff in einer Firma im unterfränkischen Mellrichstadt ist ein Mensch gestorben. Zwei Menschen seien schwer verletzt, teilte die Polizei auf X mit. Die Polizei sprach von einem "spitzen Gegenstand" als Tatwaffe. Der Mann sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht, betonte er. Der Angriff bei dem regionalen Netzbetreiber Überlandwerk Rhön in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) war der Polizei am Morgen gemeldet worden. Es rückten zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte aus. "Die Versorgung der Verletzten hat oberste Priorität genauso wie die Klärungen der genauen Umstände der Tat", sagte der Polizeisprecher. Angriff in bayerischer Firma: Verdächtiger festgenommen Der mutmaßliche Angreifer auf einem Firmengelände in Unterfranken ist laut Polizei ein Mitarbeiter des Unternehmens. Der 21 Jahre alte Deutsche habe am Morgen in Mellrichstadt mutmaßlich mit einem Messer auf seine Kollegen eingestochen, teilten die Ermittler mit. Die Beamten hätten das Messer sichergestellt. Der 21-Jährige wurde festgenommen. Bei dem Angriff sei eine 59-Jährige gestorben, zwei Menschen im Alter von 55 und 62 Jahren seien schwer verletzt worden. Bei allen drei handele es sich um Mitarbeiter der Firma. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst weiter unklar.