Mann steigt auf abgestellten Zug – lebensbedrohlich verletzt

Drei Männer treffen sich auf einem Rangierbahnhof in München. Dann klettert einer von ihnen auf einen der Züge – mit schlimmen Folgen.
Die jungen Männer trafen sich auf einem Rangierbahnhof in München. (Symbolbild)
Die jungen Männer trafen sich auf einem Rangierbahnhof in München. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
München

Beim Besteigen eines abgestellten Zuges hat sich ein 30-Jähriger in München lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei hielt er sich am Sonntagabend mit zwei Bekannten auf einem Rangierbahnhof auf und trank dabei Alkohol.

Mit einer Bierflasche in der Hand kletterte er demnach auf einen Kesselwagen. Dort erlitt er ersten Erkenntnissen zufolge einen Stromschlag und stürzte etwa vier Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich Verbrennungen zweiten bis dritten Grades an rund 40 Prozent seines Körpers sowie weitere schwere Verletzungen zu, wie es hieß.

Seine Begleiter leisteten laut Polizei umgehend Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Sie wurden von einem Kriseninterventionsteam versorgt. Ob der Mann die Oberleitung direkt berührte oder der Strom übersprang, wird derzeit ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

