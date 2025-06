Mann steckt in Fenster fest - "mit Baucheinziehen" gerettet

Es gibt kein Vor und kein Zurück: In Nürnberg steckt ein Mann in einem Badezimmerfenster fest. Das befindet sich zu allem Übel im ersten Stock eines Hauses.

Nürnberg

Der Oberkörper ragt aus dem Fenster, am Bauch klemmt es: In dieser misslichen Lage hat sich ein Mann in Nürnberg befunden, der in einem Badezimmerfenster festgesteckt ist. Die Feuerwehr rettete den Mann, wie sie mitteilte. Demnach befand sich das Fenster im ersten Stock eines Hauses, weshalb auch Einsatzkräfte der Höhenrettungsgruppe vor Ort waren. Es sei erschwerend hinzugekommen, dass die Badezimmertür von innen verschlossen und kein Schlüssel vorhanden gewesen sei.

Die Feuerwehrleute verschafften sich Zugang zu dem Badezimmer und demontierten den Fensterflügel, wie es hieß. So hätten die Höhenretter den Mann sichern können. Schließlich habe man ihn unter großer Sorgfalt und "mit Baucheinziehen" aus der gerade einmal 21 Zentimeter breiten Fensteröffnung befreit. Der Mann sei nicht verletzt worden. Wieso er überhaupt durch das Fenster wollte, war nicht bekannt.