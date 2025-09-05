AZ-Plus

Mann soll Mitpatientin in Klinik vergewaltigt haben

Ein Patient soll in einer Klinik eine ebenfalls dort behandelte Frau vergewaltigt haben. Doch Ermittler gehen davon aus, dass sie nicht sein einziges Opfer war.
dpa |
Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den Mann. (Symbolbild)
Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den Mann. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Rehau

Ein Mann soll eine Mitpatientin in einer psychiatrischen Klinik in Oberfranken vergewaltigt haben. Zwei weitere Mitpatientinnen sollen von dem 21-Jährigen in der Bezirksklinik in Rehau (Landkreis Hof) sexuell genötigt worden sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine vierte Mitpatientin soll er demnach geschlagen haben. Zwei der Patientinnen soll der Mann zuvor eine E-Zigarette mit berauschendem Inhalt aufgedrängt haben.

Die Vergewaltigung soll am 20. August stattgefunden haben, zwei Tage später sei der Mann auf Anordnung eines Ermittlungsrichters erneut in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Warum der Mann in der Klinik behandelt worden war, war zunächst nicht klar. Der 21-Jährige sei nach dem Vorfall in ein anderes Bezirkskrankenhaus verlegt worden, teilte die Staatsanwaltschaft auf dpa-Anfrage mit.

Die Kriminalpolizei ermittelte gegen den Verdächtigen wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs, der sexuellen Nötigung, der Vergewaltigung und der Körperverletzung.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

