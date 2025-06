Mann soll Frau in Busch gedrängt und sexuell genötigt haben

Als eine 55-Jährige in Unterfranken aus einem Bus steigt, folgt ihr ein anderer Fahrgast. An einem Parkplatz greift er sie plötzlich an. Wenige Tage später nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest.

dpa | 26. Juni 2025 - 10:43 Uhr

Polizisten nahmen den 25-Jährigen am Dienstag fest. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Würzburg Ein Mann soll in Würzburg eine 55-Jährige in einen Busch gedrängt, bedroht und sexuell genötigt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, nahmen die Beamten am Dienstag einen 25-jährigen Verdächtigen fest. Er soll am frühen Sonntag mit der Frau aus einem Bus gestiegen und sie danach in ein Gebüsch gedrängt haben. Dort soll er sie bedroht und gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Anschließend sei er unerkannt geflohen. Der Verdächtige sei am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Inzwischen sitzt er den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.