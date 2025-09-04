Mann soll Ehefrau in Nürnberg getötet haben

Ein Mann meldet sich bei der Polizei - die fährt zu seiner Wohnung und macht eine furchtbare Entdeckung.

Nürnberg

Eine 58 Jahre alte Frau ist tot in ihrer Wohnung in Nürnberg gefunden worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus, tatverdächtig ist der 65 Jahre alte Ehemann der Getöteten. Er habe sich am Donnerstagmorgen selbst bei der Polizei gemeldet und angegeben, seine Frau getötet zu haben, sagte ein Sprecher. Daraufhin fand die Polizei die Leiche.

Das Ehepaar hatte den Angaben zufolge gemeinsam in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gelebt. Die Hintergründe und der Ablauf der Tat waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beantragte Untersuchungshaft für den 65-Jährigen.