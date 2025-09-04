AZ-Plus

Mann soll Ehefrau in Nürnberg getötet haben

Ein Mann meldet sich bei der Polizei - die fährt zu seiner Wohnung und macht eine furchtbare Entdeckung.
dpa |
Der Verdächtige meldete sich selbst bei der Polizei (Symbolbild)
© David Young/dpa
Nürnberg

Eine 58 Jahre alte Frau ist tot in ihrer Wohnung in Nürnberg gefunden worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus, tatverdächtig ist der 65 Jahre alte Ehemann der Getöteten. Er habe sich am Donnerstagmorgen selbst bei der Polizei gemeldet und angegeben, seine Frau getötet zu haben, sagte ein Sprecher. Daraufhin fand die Polizei die Leiche. 

Das Ehepaar hatte den Angaben zufolge gemeinsam in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gelebt. Die Hintergründe und der Ablauf der Tat waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beantragte Untersuchungshaft für den 65-Jährigen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

