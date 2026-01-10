Mann schießt im Streit mit Schreckschusswaffe

In einem Streit um Lärm greift ein 27-Jähriger in Augsburg auf offener Straße zur Waffe. Die Polizei rückt mit zahlreichen Kräften aus.

Mehrere Streifen rückten nach einem Schuss aus einer vermeintlich echten Waffe in den Augsburger Stadtteil Oberhausen aus. (Symbolbild)

Ein 27-Jähriger hat bei einer Auseinandersetzung in Augsburg auf offener Straße mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Der Mann hatte sich am Freitagabend von einer Gruppe in seiner Ruhe gestört gefühlt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Er habe daraufhin seine Wohnung verlassen, um die Gruppe zu konfrontieren. Es sei zum Streit gekommen, der 27-Jährige habe die Waffe gezogen und geschossen. 15 Streifen rückten laut dem Sprecher daraufhin aus, nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest und stellten die Schreckschusswaffe sicher. Die Polizei ermittle nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.