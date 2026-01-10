AZ-Plus

Mann schießt im Streit mit Schreckschusswaffe

In einem Streit um Lärm greift ein 27-Jähriger in Augsburg auf offener Straße zur Waffe. Die Polizei rückt mit zahlreichen Kräften aus.
Ein 27-Jähriger hat bei einer Auseinandersetzung in Augsburg auf offener Straße mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Der Mann hatte sich am Freitagabend von einer Gruppe in seiner Ruhe gestört gefühlt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Er habe daraufhin seine Wohnung verlassen, um die Gruppe zu konfrontieren. Es sei zum Streit gekommen, der 27-Jährige habe die Waffe gezogen und geschossen. 15 Streifen rückten laut dem Sprecher daraufhin aus, nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest und stellten die Schreckschusswaffe sicher. Die Polizei ermittle nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

  • Chris_1860 am 10.01.2026 17:19 Uhr / Bewertung:

    Ergänzung aus dem offiziellen Polizeibericht:

    "... gab der 27-Jährige offenbar einen Schuss ab und entfernte sich anschließend.

    Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und nahm den 27-Jährigen im Nahbereich vorläufig fest. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten die Schreckschusswaffe auf und stellten diese sicher.

    Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Verstöße gegen das Waffengesetz gegen den 27-Jährigen.

    Der 27-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit".

