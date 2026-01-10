Mann schießt im Streit mit Schreckschusswaffe
Ein 27-Jähriger hat bei einer Auseinandersetzung in Augsburg auf offener Straße mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Der Mann hatte sich am Freitagabend von einer Gruppe in seiner Ruhe gestört gefühlt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Er habe daraufhin seine Wohnung verlassen, um die Gruppe zu konfrontieren. Es sei zum Streit gekommen, der 27-Jährige habe die Waffe gezogen und geschossen. 15 Streifen rückten laut dem Sprecher daraufhin aus, nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest und stellten die Schreckschusswaffe sicher. Die Polizei ermittle nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen