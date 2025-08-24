AZ-Plus

Mann rettet sich aus brennendem Sportwagen

Eine Spritztour im Sportwagen endet frühzeitig. Der Fahrer sieht in seinem Rückspiegel Flammen und kann das Auto gerade noch rechtzeitig verlassen.
Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. (Symbolbild)
Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Neuhaus am Inn

Ein Mann ist gerade noch rechtzeitig aus seinem brennenden Auto ausgestiegen, bevor es in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) in Vollbrand geraten ist. Bei dem Auto handelte es sich um einen Sportwagen einer Luxusmarke, wie die Polizei mitteilte. 

Der 63-jährige Fahrer sah nach Polizeiangaben in seinem Rückspiegel Flammen und hielt an. Er rettete sich kurz bevor der Sportwagen komplett ausbrannte. Es sei ein Schaden in Höhe von 170.000 Euro entstanden.

