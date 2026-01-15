AZ-Plus
  • Mann randaliert im Zug: 150 Passagiere stranden an Passauer Bahnhof

In Passau legt ein Mann einen Railjet lahm. Rund 150 Reisende sitzen fest und können nicht nach Wien weiterfahren.
AZ/ dpa |
Der Railjet wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. (Symbolbild)
Der Railjet wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. (Symbolbild) © Erwin Scheriau/APA/dpa

Wegen eines randalierenden Mannes am Passauer Bahnhof konnte ein Railjet mit rund 150 Passagieren nicht mehr weiterfahren. Der 26-Jährige soll mit der Faust und einem Nothammer eine Tür sowie eine Scheibe beschädigt haben, wie die Polizei mitteilte. Der Zug der österreichischen Bundesbahn, der auf dem Weg nach Wien war, musste am Bahnhof abgestellt werden. 

Der Mann sei zunächst geflohen. Einige Stunden später entdeckten Bundespolizisten ihn wieder am Bahnhof in Passau und nahmen ihn fest. Gegen den Mann wird unter anderem wegen Störung öffentlicher Betriebe und Sachbeschädigung ermittelt.

1 Kommentar
  • Bongo vor 6 Stunden / Bewertung:

    Bei dem Täter handelt es sich lt. Polizeibericht um einen 23-jährigen Marokkaner.

