Mann rammt Radler und überfährt ihn absichtlich mit Quad

Ein 43-Jähriger ist mit dem Rad auf dem Heimweg von einem Weiher, als er plötzlich von einem Mann auf einem Quad angefahren wird. Dann geht der Fahrer mit Helm und Fahrzeug auf ihn los.

Neuburg an der Donau

Ein Radler ist in Oberbayern von einem Quadfahrer angefahren und absichtlich überfahren worden. Gegen den 38-Jährigen werde wegen eines Tötungsversuchs ermittelt, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft werde Haftbefehl gegen den Mann beantragen.

Laut Polizei war der Radler auf dem Heimweg von einem Treffen mit einer Gruppe an einem Weiher bei Neuburg an der Donau, als er plötzlich von dem Quad gerammt wurde und vom Rad fiel. Der Quadfahrer habe seinen Helm abgenommen und damit auf ihn eingeschlagen – und sei dann mit seinem Fahrzeug gezielt über den am Boden liegenden Radler gefahren.

Zeugin nimmt Verfolgung auf – und landet in Weiher

Als der Verletzte um Hilfe rief, seien Menschen aus der Gruppe zu Hilfe gekommen, die vorher mit ihm am Weiher war. Der Quadfahrer sei davongefahren. Eine Zeugin habe ihn noch mit ihrem Auto verfolgen wollen, sei aber in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit dem Wagen in einem Kiesweiher gelandet.

Polizisten hätten den Quadfahrer noch in der Nacht auf Dienstag festgenommen. Der im Gesicht und an den Beinen mittelschwer verletzte Radfahrer wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Männer kannten sich ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge vor dem Vorfall. Die genauen Hintergründe der Tat blieben zunächst aber unklar.