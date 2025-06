Mann nach tödlichem Streit in Wohnung festgenommen

Im Osten Oberbayerns nehmen Polizisten einen Mann fest. Er soll in einer Wohnung am Stadtplatz nach einer Auseinandersetzung einen anderen Mann getötet haben.

Die Polizei nahm den Mann in der Nähe des Tatorts fest. (Symbolbild)

Neuötting

Ein 51-Jähriger soll im östlichen Oberbayern nach einem Streit in einer Wohnung einen Mann getötet haben. Der Verdächtige sei kurze Zeit später im Bereich des Stadtplatzes in Neuötting (Landkreis Altötting) in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Nach der Festnahme sei ein Teil des Stadtplatzes abgesperrt worden.

Die Hintergründe des Gewaltverbrechens blieben zunächst unklar. Der Verdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit soll laut Polizei zeitnah einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, dieser entscheide dann über die Frage der Untersuchungshaft.