Mann mutmaßlich mit Waffe gesehen – SEK-Einsatz in Nürnberg

Ein Mann verhält sich an einer Schießstätte in Nürnberg auffällig. Das SEK nimmt ihn vorläufig fest. In seiner Wohnung werden die Beamten fündig.

Nürnberg

Ein psychisch auffälliger Mann ist von einem Spezialeinsatzkommando vorläufig festgenommen worden, nachdem er sich in einer Schießanlage in Nürnberg wiederholt auffällig verhalten hatte. Die Polizei nahm den 33-Jährigen am Nachmittag in seiner Wohnung fest und stellte dort unter anderem einen Luftdruckrevolver sicher.

Ein Zeuge hatte sich an die Polizei gewandt, weil er wegen des Verhaltens des Mannes in der Schießstätte besorgt gewesen war. Der Mann habe auch gegenüber den Einsatzkräften einen stark verwirrten Eindruck gemacht, er sei in eine Fachklinik gebracht worden, hieß es. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.