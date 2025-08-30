AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Mann mutmaßlich mit Waffe gesehen – SEK-Einsatz in Nürnberg

Mann mutmaßlich mit Waffe gesehen – SEK-Einsatz in Nürnberg

Ein Mann verhält sich an einer Schießstätte in Nürnberg auffällig. Das SEK nimmt ihn vorläufig fest. In seiner Wohnung werden die Beamten fündig.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Auch das SEK war im Einsatz. (Symbolbild)
Auch das SEK war im Einsatz. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Nürnberg

Ein psychisch auffälliger Mann ist von einem Spezialeinsatzkommando vorläufig festgenommen worden, nachdem er sich in einer Schießanlage in Nürnberg wiederholt auffällig verhalten hatte. Die Polizei nahm den 33-Jährigen am Nachmittag in seiner Wohnung fest und stellte dort unter anderem einen Luftdruckrevolver sicher.

Ein Zeuge hatte sich an die Polizei gewandt, weil er wegen des Verhaltens des Mannes in der Schießstätte besorgt gewesen war. Der Mann habe auch gegenüber den Einsatzkräften einen stark verwirrten Eindruck gemacht, er sei in eine Fachklinik gebracht worden, hieß es. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.