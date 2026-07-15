Mann mit Messer in Regionalzug löst Polizeieinsatz aus

Ein Mann mit einem Messer sorgt in einem Zug für Aufregung. Die Polizei fasst ihn. Noch sind viele Fragen offen.

Ruhpolding

Ein Mann hat mit einem Messer in einem Regionalzug für einen größeren Polizeieinsatz in Oberbayern gesorgt. Zahlreiche Kräfte hätten nach dem Verdächtigen gefahndet, der in Ruhpolding den Zug verlassen habe, teilte die Polizei mit. Diese hätten den Mann kurze Zeit später widerstandslos festgenommen. Es sei niemand verletzt worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Die Polizei richtete in der Turnhalle der Grundschule Ruhpolding eine Betreuungsstelle ein. Menschen, die den Mann beobachtet hätten oder selbst bedroht worden seien, würden gebeten, sich dorthin zu begeben, hieß es. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort liefen noch.