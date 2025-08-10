Mann mischt 13-Jähriger vermutlich K.-o.-Tropfen ins Getränk

Zwei Männer geben einer 13-Jährigen ein Getränk. Kurze Zeit später ist ihr übel, sie muss ins Krankenhaus. Im Getränk waren vermutlich K.-o.-Tropfen, die einer der Männer hineingemischt haben soll.

Seeon-Seebruck

In Oberbayern haben zwei Männer einer 13-Jährigen vermutlich K.-o.-Tropfen ins Getränk gemischt. Zeugen beobachteten am Samstag, wie die beiden Mitte 20-jährigen Männer dem Mädchen auf einem Fest in Seeon-Seebruck (Landkreis Traunstein) ein Getränk gaben, wie die Polizei mitteilte. Einer der Männer soll demnach etwas in das Getränk gemischt haben.

Bei dem Mädchen löste das Getränk laut Polizei starkes Unwohlsein und Übelkeit aus. Die 13-Jährige musste deshalb ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei vermutete zunächst, dass die beiden Männer ihr K.-o.-Tropfen oder einen ähnlichen Wirkstoff ins Getränk gemischt hatten. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern und dem Vorfall geben können.