Mann löst wegen Lernstress Rettungseinsatz aus

Ein junger Mann versendet Hilferufe per SMS und die Einsatzkräfte rücken aus – doch sie werden überrascht.

Wiesau

Wegen seines Lernstresses hat ein Mann aus der Oberpfalz seiner Freundin Hilferufe per SMS geschickt – und so einen Rettungseinsatz ausgelöst. Der 24-Jährige hatte am Pfingstsonntag in Wiesau (Landkreis Tirschenreuth) für seine Meisterprüfung gebüffelt und seiner Freundin aus Spaß eine SMS mit dem Inhalt "Hilfe, Hilfe, Rettung 112, 110!" geschickt.

Da er anschließend nicht auf ihre Anrufe reagierte, vermutete sie den Angaben zufolge eine Notsituation und wählte den Notruf. Kurz darauf rückten Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und ein Notarzt aus.

Der 24-Jährige wurde von den Einsatzkräften wohlbehalten aufgefunden, hieß es. Er gab demnach an, sich keine Gedanken über die Konsequenzen seiner SMS gemacht zu haben. Die Polizei prüft nun, ob es sich um eine missbräuchliche Nutzung des Notrufs handelt.