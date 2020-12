Mann lockt Mädchen in seine Wohnung und missbraucht es

Ein 21-Jähriger soll ein Mädchen in Mittelfranken auf dem Schulweg in seine Wohnung gelockt und schwer sexuell missbraucht haben. Der Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Tat sei am Dienstagnachmittag geschehen. Eine Freundin der Mutter fand das Mädchen am anschließend weinend auf einer Straße in Ansbach und rief die Polizei. Es stand unter Schock und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor zeigte es der Polizei die mutmaßliche Tatwohnung.

16. Dezember 2020 - 16:19 Uhr | dpa

Ansbach Der 21-Jährige äußerte sich zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte einen Haftantrag. Der Tatverdächtige soll im Laufe des Mittwochs dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.